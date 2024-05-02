Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці погіршився стан повітря: у чому причина та як це вплине на здоров'я містян

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 4

 

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОВА проаналізував стан довкілля в області за I квартал 2024 року. За їхніми даними, підприємства Кременчуцького району з початку року збільшили викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Який наразі стан повітря у місті та як зростання кількості забруднювачів у повітрі вплине та стан здоров’я містян — читайте у нашому матеріалі

На Полтавщині значно збільшилася кількість викидів забруднюючих речовин від промислових підприємств у атмосферне повітря. Такі дані наводяться в огляді стану довкілля Полтавської області за I квартал 2024 року, який підготували у Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської облвійськадміністрації.

На території області немає великих промислових підприємств, проте діяльність деяких з них все ж впливає на стан повітря. За перший квартал поточного року викиди в атмосферне повітря у Кременчуці та районі у порівнянні з попереднім кварталом зросли в середньому на 40%.

За даними екологів, кількість забруднюючих речовин у повітрі збільшилася приблизно на 1271 т. Пояснюють це зміною якості або виду палива під час промислових процесів. Зокрема, у повітрі збільшився вміст діоксиду вуглецю (9,5%), діоксиду сірки (85%), суспендованих твердих частинок (30%) та сполук азоту (35%).

Який стан атмосферного повітря у Кременчуці?

У місті діють чотири стаціонарні пости (пункти спостережень за забрудненням, або ж ПСЗ), де проводиться відбір проб для аналізу — ПСЗ № 1 — вул. Молодіжна, 9, ПСЗ № 2 — вул. Лікаря Богаєвського, 2, ПСЗ № 4 — вул. Тараса Шевченка, 22/30, ПСЗ № 5 — вул. Івана Приходька, 89.

Згідно з довідкою Департаменту екології та природокористування Полтавської ОВА, проби повітря відбирають від 2 до 4 разів на добу щодня, крім неділі. За місяць таких проб виходить в середньому 2028. 

Серед основних забруднювачів у повітрі міста:

  • пил
  • діоксид сірки
  • оксид вуглецю
  • діоксид азоту
  • фенол
  • сажа
  • аміак
  • формальдегід
  • сульфати.

Загалом по місту спостерігається перевищення тільки середньомісячної концентрації формальдегіду у повітрі. Найбільше його вмісту в атмосфері фіксують у центрі міста. Середній вміст інших домішок є меншим рівня гранично допустимих концентрацій.

 

Як забруднення повітря впливає на здоров’я містян?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зі збільшенням концентрації забруднювачів у повітрі  спостерігається і зростання захворювань у людей, зокрема хвороб органів дихання, кровообігу та алергій.

В Україні негативного впливу атмосферних забруднень зазнає близько 17 млн осіб, або 34% всього населення. Шкідливі речовини, що містяться в повітрі, впливають на весь організм людини: шкіру, слизові оболонки, органи зору і нюху, порушують роботу імунної системи, викликають онкологічні захворювання, підвищують ризик народження дітей з вадами розвитку. Але найбільше від забруднення страждають органи дихання. Кожна шоста смерть у світі пов’язана з легеневими захворюваннями. Як стверджують експерти ВООЗ, причиною появи пухлин в організмі людини у 30% випадків є забруднення повітря.

Забруднене повітря подразнює переважно дихальні шляхи, викликаючи бронхіт, емфізему, астму. Дослідження британських науковців показали дуже тісний зв’язок між атмосферним забрудненням і смертністю від бронхітів.

Вдихання повітря, у якому присутні продукти горіння та вихлопні гази навіть впродовж нетривалого часу, збільшують ризик виникнення ішемічної хвороби серця.

Що робити, аби вберегтися?

Від забруднення у повітрі сховатися важко — воно впливає на наш організм щосекунди. За день людина робить приблизно 24 тисячі вдихів. Тому якщо вберегтися від забрудненого повітря на вулиці важко, варто використовувати вдома очищувачі повітря  та регулярно робити вологе прибирання. 

Таким чином ви зможете покращити якість повітря у себе вдома та створите в будинку оптимальний мікроклімат. Це позитивно відзначиться на здоров’ї усіх мешканців.

ПО ТЕМІ:

Закрий вікна, не заводь автівку: 2-4 травня Кременчук може накрити сморід

Протягом трьох діб повітря у Кременчуці буде сумнівної якості

Дві доби у Кременчуці буде більш забруднене повітря, ніж зазвичай

Рівень забруднення повітря у Кременчуці зростає

Чим дихають кременчужани


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ecolog-ua.com
Теги: Кременчук екологія забруднення повітря атмосфера повітря промисловість здоров'я
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх