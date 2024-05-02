У Кременчуці погіршився стан повітря: у чому причина та як це вплине на здоров'я містян

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Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОВА проаналізував стан довкілля в області за I квартал 2024 року. За їхніми даними, підприємства Кременчуцького району з початку року збільшили викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Який наразі стан повітря у місті та як зростання кількості забруднювачів у повітрі вплине та стан здоров’я містян — читайте у нашому матеріалі

На Полтавщині значно збільшилася кількість викидів забруднюючих речовин від промислових підприємств у атмосферне повітря. Такі дані наводяться в огляді стану довкілля Полтавської області за I квартал 2024 року, який підготували у Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської облвійськадміністрації.

На території області немає великих промислових підприємств, проте діяльність деяких з них все ж впливає на стан повітря. За перший квартал поточного року викиди в атмосферне повітря у Кременчуці та районі у порівнянні з попереднім кварталом зросли в середньому на 40%.

За даними екологів, кількість забруднюючих речовин у повітрі збільшилася приблизно на 1271 т. Пояснюють це зміною якості або виду палива під час промислових процесів. Зокрема, у повітрі збільшився вміст діоксиду вуглецю (9,5%), діоксиду сірки (85%), суспендованих твердих частинок (30%) та сполук азоту (35%).

Який стан атмосферного повітря у Кременчуці?

У місті діють чотири стаціонарні пости (пункти спостережень за забрудненням, або ж ПСЗ), де проводиться відбір проб для аналізу — ПСЗ № 1 — вул. Молодіжна, 9, ПСЗ № 2 — вул. Лікаря Богаєвського, 2, ПСЗ № 4 — вул. Тараса Шевченка, 22/30, ПСЗ № 5 — вул. Івана Приходька, 89.

Згідно з довідкою Департаменту екології та природокористування Полтавської ОВА, проби повітря відбирають від 2 до 4 разів на добу щодня, крім неділі. За місяць таких проб виходить в середньому 2028.

Серед основних забруднювачів у повітрі міста:

пил

діоксид сірки

оксид вуглецю

діоксид азоту

фенол

сажа

аміак

формальдегід

сульфати.

Загалом по місту спостерігається перевищення тільки середньомісячної концентрації формальдегіду у повітрі. Найбільше його вмісту в атмосфері фіксують у центрі міста. Середній вміст інших домішок є меншим рівня гранично допустимих концентрацій.

Як забруднення повітря впливає на здоров’я містян?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зі збільшенням концентрації забруднювачів у повітрі спостерігається і зростання захворювань у людей, зокрема хвороб органів дихання, кровообігу та алергій.

В Україні негативного впливу атмосферних забруднень зазнає близько 17 млн осіб, або 34% всього населення. Шкідливі речовини, що містяться в повітрі, впливають на весь організм людини: шкіру, слизові оболонки, органи зору і нюху, порушують роботу імунної системи, викликають онкологічні захворювання, підвищують ризик народження дітей з вадами розвитку. Але найбільше від забруднення страждають органи дихання. Кожна шоста смерть у світі пов’язана з легеневими захворюваннями. Як стверджують експерти ВООЗ, причиною появи пухлин в організмі людини у 30% випадків є забруднення повітря.

Забруднене повітря подразнює переважно дихальні шляхи, викликаючи бронхіт, емфізему, астму. Дослідження британських науковців показали дуже тісний зв’язок між атмосферним забрудненням і смертністю від бронхітів.

Вдихання повітря, у якому присутні продукти горіння та вихлопні гази навіть впродовж нетривалого часу, збільшують ризик виникнення ішемічної хвороби серця.

Що робити, аби вберегтися?

Від забруднення у повітрі сховатися важко — воно впливає на наш організм щосекунди. За день людина робить приблизно 24 тисячі вдихів. Тому якщо вберегтися від забрудненого повітря на вулиці важко, варто використовувати вдома очищувачі повітря та регулярно робити вологе прибирання.

Таким чином ви зможете покращити якість повітря у себе вдома та створите в будинку оптимальний мікроклімат. Це позитивно відзначиться на здоров’ї усіх мешканців.