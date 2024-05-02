В ДЮСШ № 3 Горішніх Плавнів стартував змагальний сезон з веслування

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Близько 40 юних спортсменів стартували на затоці Барбара, де відбулися одиночні заїзди на 500 м та 1000 м

12 квітня у ДЮСШ № 3 пройшов відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное серед юнаків та дівчат. Найкращих виявляли в одиночних заїздах на дистанціях 500 м та 1000 м. Деталі — в газеті «Хроніки тижня».

На базі ДЮСШ №3 провели перші в цьому році змагання. Вони стали підготовчими до Кубку України в Умані серед вихованців більш дорослого віку, повідомили в спортивній школі, тому в Горішніх Плавнях змагалися спортсмени старшої вікової категорії — юнаки та дівчата 2006-2007, 2008-2009 років народження. Змагання почалися з церемонії підняття прапора, у якій взяли участь найкращі веслувальники ДЮСШ №3 Олександр Онищенко та Єлизавета Безсонова. Крім місцевих спортсменів — вихованців тренерів Олега Підклади, Юрія Ханчевського, Максима Апшая, Дмитра Пазухіна, у змаганнях взяли участь гості з Кременчука та Полтави. Близько 40 юних спортсменів стартували на затоці Барбара, де відбулися одиночні заїзди на 500 м та 1000 м.

Серед вихованців ДЮСШ No 3 в своїх вікових категоріях переможцями на байдарках та каное стали Назар Павленко, Владислав Дворніков, Еліна Скляр, Богдан Резніков, Михайло Мосейчук. Другі місця посіли Денис Яровенко, Марк Ганонченко, Максим Ніколайчук, Владислав Байдак, на третіх — Артем Дебелий, Рустам Луценко, Веніамін Тарасенко, Владислав Нагорний. Як розповів суддя змагань, тренер ДЮСШ № 3 Дмитро Пазухін, цього року багато з тих спортсменів, що виступали зараз, вже проходили тренувальні збори у Львівській області, де мали змогу добре підготуватися та покращити свої попередні показники.

«У цьому віці діти намагаються досягти максимальних результатів, і це дуже добре, — підкреслив Дмитро Пазухін. — Важлива також група підтримки, а підтримати юних спортсменів прийшли батьки, бабусі та дідусі».