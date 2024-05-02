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Смачні страви до Великодня від газети «Для дому і сім'ї» — запечена свинина в духовці

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 92

 

До Великодня залишилося кілька днів, саме час планувати, які страви подати до святкового столу 

Запечена свинина в духовці

Інгредієнти:

  • 800 г свинини;
  • 2 зубчики часнику;
  • гірчиця у зернах;
  • перець мелений;
  • 2 шт лаврового листа;
  • сіль на смак.

М'ясо натріть сіллю і перцем з усіх боків, лаврові листки поріжте на кілька частин, покладіть м'ясо на харчову плівку та викладіть на нього подрібнені лаврові листи. Загорніть щільно в плівку і залиште в холодильнику на 2-3 години.

Часник наріжте. За допомогою ножа зробіть в м'ясі отвори й вставте в кожний скибочку часнику.

Свинину загорніть, залишивши зверху невеликий отвір та поставте запікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 35-45 хвилин.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти готуємо на паску Великодень смачні рейцепти свинина свинина у духовці
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