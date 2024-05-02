Інгредієнти:
М'ясо натріть сіллю і перцем з усіх боків, лаврові листки поріжте на кілька частин, покладіть м'ясо на харчову плівку та викладіть на нього подрібнені лаврові листи. Загорніть щільно в плівку і залиште в холодильнику на 2-3 години.
Часник наріжте. За допомогою ножа зробіть в м'ясі отвори й вставте в кожний скибочку часнику.
Свинину загорніть, залишивши зверху невеликий отвір та поставте запікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 35-45 хвилин.
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