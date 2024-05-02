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На Полтавщині профінансують десять ветеранських бізнес-проєктів — ОВА

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 97

 

На власні справи військовим виділять 14,9 млн грн 

Десять ветеранських бізнес-проєктів з Полтавщини отримають грантові 14,9 мільйона гривень на реалізацію. Про це повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Кошти нададуть військовим у рамках програми «Варто почати власну справу». 

— Наша область посіла друге місце за кількістю переможців конкурсу. Переважна більшість підприємницьких ініціатив — у сфері сільського господарства. Від вирощування культур до логістичних послуг, — розповів Філіп Пронін.

За його словами, з усієї України надійшло понад 210 заявок. З них обрали 85 кращих проєктів, на які виділять понад 110 млн грн.

Також Філіп Пронін додав, що ветеранський бізнес є соціально відповідальним. Його створення не лише стимулюватиме економіку, а також позитивно впливатиме на адаптацію захисників і захисниць.

Нагадаємо, прийом заявок на участь у програмі «Варто почати власну справу» стартував 6 березня і тривав до 18 березня. За умовами конкурсу, на започаткування чи розвиток власної справи ветерани та їхні родини могли отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.

Також нещодавно «Кременчуцький Телеграф» розповів про досвід ветерана з Кременчука Дмитра Брильова, який скористався такою ж програмою та відкрив за державний кошт свою справу — шиномонтажну майстерню.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: ветерани ветеранська програма бізнес проєкт грант
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