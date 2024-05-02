Судитимуть підприємця та експерта, які так спроєктували укриття у двох школах Полтавського району, що ті затопило

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Це завдало бюджету 7 мільйонів гривень збитків

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підприємця, який порушив правила під час проєктування будівництва споруд цивільного захисту, та експерта, який надав позитивний висновок щодо проєкту.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури області, підприємцю інкримінують порушення під час проєктування правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 275 КК України).

Експерту одного з товариств — пособництво у вчиненні вказаного кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 275 КК України).

За даними слідства, через допущені обвинуваченими порушення підтопило два укриття, розташовані у закладах освіти на території Полтавського району. Як наслідок, місцевому бюджету завдано збитків на понад 7 млн грн. Щоб їх відшкодувати прокуратура пред’явила цивільний позов.