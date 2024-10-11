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В Україні посилили відповідальність за незаконне вирубування та обіг деревини

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 96

 

За таку незаконну діяльність штрафи збільшили до суми від 3 400 до 170 000 грн

В Україні значно посилили відповідальність за незаконне вирубування та обіг деревини. За таку незаконну діяльність штрафи збільшили до суми від 3400 до 170 000 грн, а в деяких випадках може бути обмеження волі на строк до 5 років.

Про це вчора повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Це важливий крок у боротьбі з нелегальним лісопилянням та збереженні природних ресурсів України.

Відтепер штрафи для громадян, які здійснюють незаконну діяльність у лісах, становитимуть від 3400 до 8500 грн, а для посадових осіб – від 5100 до 10 200 грн. При цьому штрафи будуть застосовуватися не тільки за безпосереднє вирубування дерев, але й за знищення або пошкодження лісових культур, сіянців, саджанців, а також молодняка природного походження. 

У випадках, коли незаконне вирубування призводить до значної шкоди, передбачена не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність. 

Якщо порушення спричинило істотну шкоду, розмір штрафу зростає до 34 000 – 85 000 грн або передбачається обмеження волі на строк до 3-х років.

Також посилені санкції за нанесення шкоди деревам, що ростуть у парках, скверах, заповідниках та природоохоронних зонах. У таких випадках розмір штрафів становить від 85 000 до 170 000 грн, або ж винуватцям загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років.

Окрім вирубки, закон спрямований на боротьбу з незаконним обігом деревини - перевезенням, зберіганням та збутом. 

Штрафи за незаконний обіг деревини без відповідних документів становитимуть від 510 до 1020 грн для громадян та від 3400 до 5100 грн для посадових осіб.

У випадках, коли збитки є значними, порушникам загрожують штрафи на суму від 34 000 до 51 000 грн або обмеження волі на строк до 3-х років.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт вирубка лісу вирубка штрафи
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