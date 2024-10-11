Уночі Україну атакували дві ракети на 66 БпЛА: над Полтавщиною збивали російські «Шахеди»

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У результаті протиповітряного бою було збито 29 російських БпЛА, ще 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ, а два повернулися в Росію

У ніч на 11 жовтня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М (з Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над Чорним морем), та 66 ударним БпЛА з Курська (РФ).

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

- Станом на 11.00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях, - йдеться у повідомленні.

Ще 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України внаслідок активної протидії РЕБ. А два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії.

- Чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває! – зазначають в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, вчора у результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА були уражені цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Донеччині та Полтавщині.