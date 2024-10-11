Уночі Україну атакували дві ракети на 66 БпЛА: над Полтавщиною збивали російські «Шахеди»

У результаті протиповітряного бою було збито 29 російських БпЛА, ще 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ, а два повернулися в Росію
У ніч на 11 жовтня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М (з Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над Чорним морем), та 66 ударним БпЛА з Курська (РФ).
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Ще 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України внаслідок активної протидії РЕБ. А два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії.
Нагадаємо, вчора у результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА були уражені цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Донеччині та Полтавщині.
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