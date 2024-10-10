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Нічна атака Росії: на Полтавшині працювала ППО, однак є пошкодження — Повітряні сили

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 1 792 Коментарів: 2

 Станом на 11.00 декілька БпЛА досі в повітряному просторі України, у тому числі й курсом на Кременчук

*Фото ілюстративне

У ніч на 10 жовтня на Полтавщині та інших регіонах України працювала протиповітряна оборона, відбиваючи удари російських дронів і ракет. Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил України, із 19.00 по 10.00 росіяни атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили понад півсотні засобів повітряного нападу:

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків — ТОТ Криму);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму);
  • 3 зенітні керовані ракети С-300 (з окупованої Донеччини);
  • 62 ударні БпЛА (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збили 41 БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.

14 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. 

Станом на 11.00 бойова робота триває. Декілька БпЛА (імовірно ударні) — в повітряному просторі України, у тому числі й курсом на Кременчук. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.

Офіційної інформації від військової адміністрації з цього приводу поки не надходило.

 

Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня Росія ударила по Полтавщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» та 22 ударними БпЛА.

За словами очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, в області не було зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі, однак був пошкоджений промисловий обʼєкт.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони БПЛА ППО
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Коментарі: 2

76
OLDTROLL:
Сьогодні, 14:31

Пожежа на одній з нафтобаз області внаслідок атаки шахедів у них називається -"однак є пошкодження"!?(((


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4 674
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zzzzzz:
Сьогодні, 14:35

Цитата: OLDTROLL

Пожежа на одній з нафтобаз області внаслідок атаки шахедів у них називається -"однак є пошкодження"!?(((

І шо вам знов не так? Чи вам тре детально описати пошкодження? Ви часом не координатор?


0 0

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