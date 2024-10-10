Станом на 11.00 декілька БпЛА досі в повітряному просторі України, у тому числі й курсом на Кременчук
*Фото ілюстративне
У ніч на 10 жовтня на Полтавщині та інших регіонах України працювала протиповітряна оборона, відбиваючи удари російських дронів і ракет. Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил України, із 19.00 по 10.00 росіяни атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.
Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили понад півсотні засобів повітряного нападу:
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збили 41 БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.
14 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.
Станом на 11.00 бойова робота триває. Декілька БпЛА (імовірно ударні) — в повітряному просторі України, у тому числі й курсом на Кременчук. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.
В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.
Офіційної інформації від військової адміністрації з цього приводу поки не надходило.
Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня Росія ударила по Полтавщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» та 22 ударними БпЛА.
За словами очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, в області не було зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі, однак був пошкоджений промисловий обʼєкт.
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