Троє кременчужан, які нелегально торгували цигарками, постануть перед судом

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 201

В орендованому приміщенні «бізнесмени» відкрили магазин, де тютюн і продавали

Троє кременчужан, яких у вересні викрили на незаконному збуті контрафактного тютюну, постануть перед судом. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, впродовж двох років чоловіки у великих об'ємах купували незаконно виготовлений тютюн та цигарки. А після цього у спеціально орендованому приміщенні відкрили підпільний магазин, де і продавали продукцію місцевим мешканцям.

Під час обшуків у чоловіків вилучили близько 100 кг тютюну, майже 5 тис. пачок сигарет, 4,5 тис. штук сигарет у зіп-пакетах, ароматизатори, прилади для набивання гільз та понад 2,2 тис. коробок із сигаретними гільзами.

Нині ж детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування та скерували усі матеріали до суду.

Чоловіків підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів (ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України). Наразі їм може загрожувати штраф від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.



Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині БЕБівці викрили харків’янина, який займався незаконним збутом цигарок.