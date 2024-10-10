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Надзвичайні новини

Троє кременчужан, які нелегально торгували цигарками, постануть перед судом

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 201

 

В орендованому приміщенні «бізнесмени» відкрили магазин, де тютюн і продавали

Троє кременчужан, яких у вересні викрили на незаконному збуті контрафактного тютюну, постануть перед судом. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, впродовж двох років чоловіки у великих об'ємах купували незаконно виготовлений тютюн та цигарки. А після цього у спеціально орендованому приміщенні відкрили підпільний магазин, де і продавали продукцію місцевим мешканцям.

 

Під час обшуків у чоловіків вилучили близько 100 кг тютюну, майже 5 тис. пачок сигарет, 4,5  тис. штук сигарет у зіп-пакетах, ароматизатори, прилади для набивання гільз та понад 2,2 тис. коробок із сигаретними гільзами.

Нині ж детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування та скерували усі матеріали до суду. 

 

Чоловіків підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів (ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України). Наразі їм може загрожувати штраф від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині БЕБівці викрили харків’янина, який займався незаконним збутом цигарок.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини, БЕБ
Теги: суд тютюн цигарки незаконна торгівля поліція БЕБ
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