Кременчужанка організувала злочинну групу, яка продавала контрафактні тютюн та цигарки

Під час обшуків вилучили 100 кг тютюну та 4800 пачок цигарок із підробленими марками акцизного податку
Детективи теруправління Бюро економічної безпеки Полтавщини спільно з оперативниками управління карного розшуку Полтавської обласної поліції виявили злочинну групу, яка протягом 2023-2024 років займалася незаконним транспортуванням, зберіганням та збутом контрафактного тютюну і цигарок з підробленими марками акцизного податку. Кримінальну схему організувала жителька Кременчука. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Під час обшуків у місцях зберігання та реалізації нелегального товару детективи вилучили 100 кг тютюну, 4800 пачок цигарок, близько 4,5 тисяч цигарок у зіп-пакетах та понад 2200 сигаретних гільз. На контрафактну продукцію накладено арешт.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 (Незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну) та ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку) Кримінального кодексу України.
Довідково:
Нагадаємо, весною цього року у Кременчуці викрили склад з нелегальними цигарками та алкоголем на 1,7 мільйона гривень.
А у квітні Бюро економічної безпеки затримало мешканку Кременчуцького району, яка організувала незаконне виготовлення та продаж тютюну.
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