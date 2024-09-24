Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Кременчужанка організувала злочинну групу, яка продавала контрафактні тютюн та цигарки

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 211 Коментарів: 1

 

Під час обшуків вилучили 100 кг тютюну та 4800 пачок цигарок із підробленими марками акцизного податку

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки Полтавщини спільно з оперативниками управління карного розшуку Полтавської обласної поліції виявили злочинну групу, яка протягом 2023-2024 років займалася незаконним транспортуванням, зберіганням та збутом контрафактного тютюну і цигарок з підробленими марками акцизного податку. Кримінальну схему організувала жителька Кременчука. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Під час обшуків у місцях зберігання та реалізації нелегального товару детективи вилучили 100 кг тютюну, 4800 пачок цигарок, близько 4,5 тисяч цигарок у зіп-пакетах та понад 2200 сигаретних гільз. На контрафактну продукцію накладено арешт.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 (Незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну) та ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку) Кримінального кодексу України.

Довідково:

  • санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає штраф від 85 тисяч до 170 тисяч грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
  • санкція ч. 1 ст. 199 КК України передбачає покарання – від 3 до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, весною цього року у Кременчуці викрили склад з нелегальними цигарками та алкоголем на 1,7 мільйона гривень.

А у квітні Бюро економічної безпеки затримало мешканку Кременчуцького району, яка організувала незаконне виготовлення та продаж тютюну

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці викрили склад з нелегальними цигарками та алкоголем на 1,7 мільйона гривень

На Полтавщині у ділків, які підпільно виготовляли цигарки, вилучили 20 т продукції на 8 млн грн

Житель Полтавщини виготовляв тютюнові вироби, які потім збував на Дніпропетровщині — прокуратура

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини БЕБ цигарки тютюн контрафакт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 072
Andron777:
Сьогодні, 19:23

Поки не стануть адекватні ціни на цигарки таке буде і надалі тільки наростати. Коли це таке було, щоб пачка цигарок коштувала більше ніж півлітри горілки?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх