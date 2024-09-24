Кременчужанка організувала злочинну групу, яка продавала контрафактні тютюн та цигарки

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 211 Коментарів: 1

Під час обшуків вилучили 100 кг тютюну та 4800 пачок цигарок із підробленими марками акцизного податку

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки Полтавщини спільно з оперативниками управління карного розшуку Полтавської обласної поліції виявили злочинну групу, яка протягом 2023-2024 років займалася незаконним транспортуванням, зберіганням та збутом контрафактного тютюну і цигарок з підробленими марками акцизного податку. Кримінальну схему організувала жителька Кременчука. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Під час обшуків у місцях зберігання та реалізації нелегального товару детективи вилучили 100 кг тютюну, 4800 пачок цигарок, близько 4,5 тисяч цигарок у зіп-пакетах та понад 2200 сигаретних гільз. На контрафактну продукцію накладено арешт.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 (Незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну) та ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку) Кримінального кодексу України.

Довідково:

санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає штраф від 85 тисяч до 170 тисяч грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; санкція ч. 1 ст. 199 КК України передбачає покарання – від 3 до 7 років ув’язнення .

Нагадаємо, весною цього року у Кременчуці викрили склад з нелегальними цигарками та алкоголем на 1,7 мільйона гривень.

А у квітні Бюро економічної безпеки затримало мешканку Кременчуцького району, яка організувала незаконне виготовлення та продаж тютюну.