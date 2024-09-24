Як змінювалися доходи українців за останні 20 років та де в Європі найвищі й найнижчі зарплати

За останні 20 років середня зарплата українців у національній валюті стабільно зростала, але відповідно до долара США чотири роки спостерігалося падіння. Через девальвацію гривні у 2009, 2014, 2015 та 2022 роках середня зарплата українців у переводі на долари знижувалися, хоча у національній валюті продовжували зростати.
Як можна побачити в таблиці, розрахунок середньої зарплати в індексах Біг-Мака та купівельної спроможності через кг хліба дещо відрізняється і періодів спаду значно більше.
А як сучасна середня зарплата українців виглядає на тлі середніх зарплат у країнах Європи, куди ми намагаємося потрапити, та де найвищі й найнижчі зарплати? Про це повідомляє Visit Ukraine.
Зазначимо, що курс євро до долара США складає приблизно 1,1:1. Тобто 100 євро це приблизно 110 доларів США, а 100 доларів = 89 євро.
Топ-10 країн із найвищою середньою заробітною платою:
10 країн з найнижчими середніми зарплатами в Європі:
У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тисяч євро на місяць.
Варто зазначити, що рівень оподаткування доходів у більшості європейських країн значно вищий, ніж в Україні. Тобто відрахування з зарплат більші.
Нагадаємо, що в Україні у 2023 році середня зарплата складала 17492 грн, що за тодішнім курсом дорівнює 477 доларів США, або 422 євро. Це на рівні найбіднішої країни Європи – Албанії, але у 1,5 раза менше, ніж у найбіднішої країни ЄС – Болгарії.
Щодо погодинної оплати праці, то найвища вона у:
А найнижча у:
Нагадаємо, згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.
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