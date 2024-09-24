Як змінювалися доходи українців за останні 20 років та де в Європі найвищі й найнижчі зарплати

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 181 Коментарів: 1

Попри війну доходи українців у переводі на долари після падіння 2022 року поступово зростають

За останні 20 років середня зарплата українців у національній валюті стабільно зростала, але відповідно до долара США чотири роки спостерігалося падіння. Через девальвацію гривні у 2009, 2014, 2015 та 2022 роках середня зарплата українців у переводі на долари знижувалися, хоча у національній валюті продовжували зростати.

Як можна побачити в таблиці, розрахунок середньої зарплати в індексах Біг-Мака та купівельної спроможності через кг хліба дещо відрізняється і періодів спаду значно більше.

А як сучасна середня зарплата українців виглядає на тлі середніх зарплат у країнах Європи, куди ми намагаємося потрапити, та де найвищі й найнижчі зарплати? Про це повідомляє Visit Ukraine.

Зазначимо, що курс євро до долара США складає приблизно 1,1:1. Тобто 100 євро це приблизно 110 доларів США, а 100 доларів = 89 євро.

Топ-10 країн із найвищою середньою заробітною платою:

Швейцарія — 8 148 євро;

Норвегія — 7 094 євро;

Данія — 6 068 євро;

Люксембург — 5 462 євро;

Бельгія — 4 511 євро;

Швеція — 4 338 євро;

Фінляндія — 4 031 євро;

Нідерланди — 3 975 євро;

Франція — 3 929 євро;

Німеччина — 3 812 євро.

10 країн з найнижчими середніми зарплатами в Європі:

Албанія — 422 євро;

Болгарія — 637 євро;

Сербія — 723 євро;

Румунія — 742 євро;

Чорногорія — 844 євро;

Боснія та Герцеговина — 861 євро;

Литва — 880 євро;

Латвія — 1 053 євро;

Угорщина — 1 066 євро;

Польща — 1 114 євро.

У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тисяч євро на місяць.

Варто зазначити, що рівень оподаткування доходів у більшості європейських країн значно вищий, ніж в Україні. Тобто відрахування з зарплат більші.

Нагадаємо, що в Україні у 2023 році середня зарплата складала 17492 грн, що за тодішнім курсом дорівнює 477 доларів США, або 422 євро. Це на рівні найбіднішої країни Європи – Албанії, але у 1,5 раза менше, ніж у найбіднішої країни ЄС – Болгарії.

Щодо погодинної оплати праці, то найвища вона у:

Норвегії — 54 євро;

Швейцарії — 52 євро;

Данії — 44 євро;

Бельгії — 41 євро;

Швеції — 40 євро.

А найнижча у:

Албанії — 2,4 євро;

Болгарії — 4,7 євро;

Сербії — 5,25 євро;

Чорногорії — 5,54 євро;

Боснії та Герцеговині — 5,65 євро.

Нагадаємо, згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.