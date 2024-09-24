Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ

Як змінювалися доходи українців за останні 20 років та де в Європі найвищі й найнижчі зарплати

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 181 Коментарів: 1

 

Попри війну доходи українців у переводі на долари після падіння 2022 року поступово зростають

За останні 20 років середня зарплата українців у національній валюті стабільно зростала, але відповідно до долара США чотири роки спостерігалося падіння. Через девальвацію гривні у 2009, 2014, 2015 та 2022 роках середня зарплата українців у переводі на долари знижувалися, хоча у національній валюті продовжували зростати.

Як можна побачити в таблиці, розрахунок середньої зарплати в індексах Біг-Мака та купівельної спроможності через кг хліба дещо відрізняється і періодів спаду значно більше.

 

А як сучасна середня зарплата українців виглядає на тлі середніх зарплат у країнах Європи, куди ми намагаємося потрапити, та де найвищі й найнижчі зарплати? Про це повідомляє Visit Ukraine.

Зазначимо, що курс євро до долара США складає приблизно 1,1:1. Тобто 100 євро це приблизно 110 доларів США, а 100 доларів = 89 євро.

Топ-10 країн із найвищою середньою заробітною платою:

  • Швейцарія — 8 148 євро;
  • Норвегія — 7 094 євро;
  • Данія — 6 068 євро;
  • Люксембург — 5 462 євро;
  • Бельгія — 4 511 євро;
  • Швеція — 4 338 євро;
  • Фінляндія — 4 031 євро;
  • Нідерланди — 3 975 євро;
  • Франція — 3 929 євро;
  • Німеччина — 3 812 євро.

10 країн з найнижчими середніми зарплатами в Європі:

  • Албанія — 422 євро;
  • Болгарія — 637 євро;
  • Сербія — 723 євро;
  • Румунія — 742 євро;
  • Чорногорія — 844 євро;
  • Боснія та Герцеговина — 861 євро;
  • Литва — 880 євро;
  • Латвія — 1 053 євро;
  • Угорщина — 1 066 євро;
  • Польща — 1 114 євро.

У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тисяч євро на місяць. 

Варто зазначити, що рівень оподаткування доходів у більшості європейських країн значно вищий, ніж в Україні. Тобто відрахування з зарплат більші.

Нагадаємо, що в Україні у 2023 році середня зарплата складала 17492 грн, що за тодішнім курсом дорівнює 477 доларів США, або 422 євро. Це на рівні найбіднішої країни Європи – Албанії, але у 1,5 раза менше, ніж у найбіднішої країни ЄС – Болгарії.

Щодо погодинної оплати праці, то найвища вона у:

  • Норвегії — 54 євро;
  • Швейцарії — 52 євро;
  • Данії — 44 євро;
  • Бельгії — 41 євро;
  • Швеції — 40 євро.

А найнижча у:

  • Албанії — 2,4 євро;
  • Болгарії — 4,7 євро;
  • Сербії — 5,25 євро;
  • Чорногорії — 5,54 євро;
  • Боснії та Герцеговині — 5,65 євро.

Нагадаємо, згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.

ПО ТЕМІ:

В Україні розмір середньої зарплати за півроку зріс на 3832 гривні — дані ПФУ

Яким буде рівень зарплат в Україні у 2025 – 2027 роках: прогноз Кабміну

Середня зарплата в Україні зросла до 18903 гривень — Держстат

Середня зарплата в Україні у 2024 році становитиме майже 22 тисячі гривень — Кабмін

Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

0
Автор: Віктор Крук
Теги: зарплати середня зарплата долар євро доходи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 642
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:10

Ниочем


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх