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Кременчуцька громада витрачає 7% від свого доходу на тероборону

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 127

Кошти на ці заходи не передбачили Карлівська, Коломацька й Оболонська громади, розповіли в ОВА

За 8 місяців Кременчуцька громада витратила 7% від доходу на територіальну оборону. В абсолютних цифрах — це 110,6 млн гривень. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. 

Відомо, що у співвідношенні фінансування тероборони до своїх доходів найвищий показник має Мачухівська громада, Опішнянська, Мартинівська та Пришибська. Кошти на ці заходи не передбачили Карлівська, Коломацька й Оболонська громади, розповіли в ОВА.

Загалом громади Полтавщини виділили на територіальну оборона понад 700 млн гривень.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, що усіх внутрішніх надходжень до державного бюджету України вистачає лише на фінансування галузі національної безпеки та оборони. Усі інші бюджетні витрати здійснюються коштом фінансової допомоги наших партнерів.


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Автор: Телеграф Джерело фото: РБК-Україна
Теги: армія територіальна оборона
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