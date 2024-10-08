У Кременчуці було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Вибух пролунав під час оголошення повітряної тривоги. Раніше у Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль, що летіла у бік Кременчука.
За словами кореспондентів «Телеграфа», вибухи були чутно і у Полтавській громаді.
У Кременчуці пролунало ще кілька вибухів. За словами начальника Полтавської облдержадміністрації Філіпа Проніна, росіяни нині атакують Полтавську область.
За неофіційними даними моніторингових каналів, російська армія застосувала щонайменше 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23.
За словами Проніна, у Полтавській області не зафіксували влучань по цивільній інфраструктурі.
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