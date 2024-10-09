Внаслідок ракетного удару на Полтавщині пошкоджений промисловий обʼєкт

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За даними Полтавської ОВА обійшлося без постраждалих

Учора ввечері росіяни атакували Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового обʼєкта в області. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— За попередньою інформацією, без постраждалих, — написав він.

Нагадаємо, вранці Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що у ніч на 9 жовтня Росія ударила по Полтавщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» та 22 ударними БпЛА.

Учора ввечері в Кременчуці було чутно звуки вибухів. За словами очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, в області не було зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі.