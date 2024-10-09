Усі зібрані податки в держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони – Мінфін

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У Міністерстві фінансів України пояснили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається за рахунок інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення.

Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали. Зокрема, не було підвищено ставки ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та військового збору. Навпаки — у 2022 році навіть було запроваджено ряд пільг для підтримки громадян і бізнесу, щоб надати їм час адаптуватися до нових умов.

Як наслідок цього, в Україні у 2023 році податкові надходження до зведеного бюджету разом із Єдиним соціальним внеском, становили 32,4% від ВВП, що є нижчим навіть за показники довоєнного 2013 року (37%) та 2021 року (33,1%).

Для порівняння середній рівень зібраних податків до ВВП у країнах ОЕСР у 2022 році становить 34%. У Польщі цей показник становив 35,2%, у Словаччині — 34,8%, а в Угорщині — 33,2%.

— Зростаючі потреби сектору безпеки та оборони, на які спрямовуються усі внутрішні ресурси, вимагають ухвалення відповідних заходів. Саме тому важливо забезпечити прийняття змін до Податкового кодексу у другому читанні, щоб мати ресурси для фінансування Збройних Сил як до кінця 2024 року, так і у 2025 році, — йдеться у роз’ясненні Мінфіну.

В інфографіці міністерства зазначається, що цього року до державного бюджету планується зібрати 1678,7 млрд грн, а на фінансування сектору безпеки та оборони заплановано витратити 2177,2 млрд грн. У держбюджеті на 2025 рік планується отримати до держбюджету 1983,6 млрд грн, а витрати на сектор безпеки та оборони заплановані на рівні 2223 млрд грн.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії.

Під час голосування 3 вересня Верховна Рада провалила законопроєкт про збільшення податків у 2024 році на 40 млрд грн.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. Увесь комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати державному бюджету вже у цьому році додаткові 140 млрд грн.