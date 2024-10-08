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Понад 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 73

 

Безпека та оборона нашої країни є головним завданням уряду та держави

Для того, аби забезпечити обороноздатність, Україна потребує дуже значних ресурсів і фінансової стійкості. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 8 жовтня, повідомляє «Урядовий портал».

Він наголосив, що безпека й оборона є головним завданням для уряду та повідомив, що за 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,5 трлн грн.

— За кожну сплачену гривню ми вдячні сумлінним платникам податків — громадянам та бізнесу. Саме на ці кошти держава фінансує оборону, — відзначив прем’єр-міністр.

Водночас, за словами Дениса Шмигаля, за той же період із загального фонду держбюджету Україна витратила понад 2,3 трлн грн. З них близько 58% — це кошти на забезпечення армії.

— Сьогодні спільне завдання усіх гілок влади — знайти додатковий ресурс, щоб покрити військові видатки у 2025 році, — наголосив глава уряду.

Він додав, що це необхідні рішення, аби надалі чинити спротив агресору, вистояти й перемогти.

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Власним коштом Україна фінансує лише армію - все інше утримується за рахунок міжнародної допомоги

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Автор: Віктор Крук
Теги: уряд Держбюджет оборона витрати армія Шмигаль
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