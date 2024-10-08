Понад 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії

Для того, аби забезпечити обороноздатність, Україна потребує дуже значних ресурсів і фінансової стійкості. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 8 жовтня, повідомляє «Урядовий портал».
Він наголосив, що безпека й оборона є головним завданням для уряду та повідомив, що за 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,5 трлн грн.
Водночас, за словами Дениса Шмигаля, за той же період із загального фонду держбюджету Україна витратила понад 2,3 трлн грн. З них близько 58% — це кошти на забезпечення армії.
Він додав, що це необхідні рішення, аби надалі чинити спротив агресору, вистояти й перемогти.
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