Ветеран з Полтавщини Ярослав Шаркий взяв участь в екстремальних змаганнях з бігу

Ветеран з Полтавщини Ярослав Шаркий взяв участь в екстремальних змаганнях з трейлранінгу (біг по бездоріжжю). Відео зі змагань ветеран опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
Серед учасників від України був іще один ветеран — Валерій Ковальчук із Черкащини.
Ярослав Шаркий — старший солдат Збройних сил України. У липні 2023 року він отримав поранення під час виконання бойового завдання на Луганщині.
У липні Ярослав та ще один ветеран з Полтавщини Олексій Василюк увійшли до збірної, яка представить Україну на Invictus Games 2025.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.