Ветеран з Полтавщини Ярослав Шаркий взяв участь в екстремальних змаганнях з бігу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 88

Ветеран з Полтавщини Ярослав Шаркий взяв участь в екстремальних змаганнях з трейлранінгу (біг по бездоріжжю). Відео зі змагань ветеран опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Серед учасників від України був іще один ветеран — Валерій Ковальчук із Черкащини.

Ми зробили історію, ставши першими ветеранами на протезах, які подолали «Ultra Madeira x Trail» — 15 км гірської дистанції. Це був надзвичайно важкий шлях, але він не був даремним. Наша мета — привернути увагу до війни в Україні та поранених військових, які щодня борються за свою країну і своє життя. Це шанс вкотре показати, що немає нічого неможливого, якщо є мета. Кожен крок у цьому забігові був за наших хлопців і дівчат, які сьогодні на фронті та у лікарнях, — пише Ярослав.