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Ветеран з Полтавщини Ярослав Шаркий взяв участь в екстремальних змаганнях з бігу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 88

 

Це вже не перші спортивні змагання ветерана

Ветеран з Полтавщини Ярослав Шаркий взяв участь в екстремальних змаганнях з трейлранінгу (біг по бездоріжжю). Відео зі змагань ветеран опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Серед учасників від України був іще один ветеран — Валерій Ковальчук із Черкащини.

Ми зробили історію, ставши першими ветеранами на протезах, які подолали «Ultra Madeira x Trail» — 15 км гірської дистанції. Це був надзвичайно важкий шлях, але він не був даремним. Наша мета — привернути увагу до війни в Україні та поранених військових, які щодня борються за свою країну і своє життя. Це шанс вкотре показати, що немає нічого неможливого, якщо є мета. Кожен крок у цьому забігові був за наших хлопців і дівчат, які сьогодні на фронті та у лікарнях, — пише Ярослав.

Ярослав Шаркий — старший солдат Збройних сил України. У липні 2023 року він отримав поранення під час виконання бойового завдання на Луганщині.

У липні Ярослав та ще один ветеран з Полтавщини Олексій Василюк увійшли до збірної, яка представить Україну на Invictus Games 2025.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА Джерело відео: Ярослав Шаркий
Теги: ветеран спорт біг трейлранінг
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