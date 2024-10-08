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Надзвичайні новини

У Кременчуці суд виніс вирок чоловікові, який торік під час сварки «підрізав» місцевого мешканця

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 173

 

Свою вину обвинувачений визнав частково, адже запевняє, що захищався

У Кременчуці винесли вирок місцевому мешканцеві, який у березні минулого року під час сварки вдарив ножем іншого чоловіка. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 3 жовтня.

У Кременчуці «підрізали» учасника конфлікту

У матеріалах справи зазначено, що 21 березня 2023 року близько 19.15 на проспекті Свободи у Кременчуці в обвинуваченого виникла сварка з потерпілим. Після цього чоловік дістав із кишені розкладний ніж та один раз вдарив ним співрозмовника.

Потерпілий отримав проникаюче поранення передньої черевної стінки з ушкодженням печінки, а правоохоронці розцінили це як тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент їх спричинення.

 

На суді обвинувачений провину визнав частково та запевнив, що таким чином він захищався. За його словами, того дня він разом зі знайомим ішов додому і на вулиці зустрів компанію чоловіків. Один із них був знайомим його товариша, тож чоловіки зупинилися поговорити, а згодом між ними виник конфлікт. Обвинувачений додає: чоловіки вдарили його знайомого пляшкою по голові та хотіли продовжити бити. Він же у цей момент дістав із кишені ножа та хотів нападників налякати. Проте у цей момент по голові «прилетіло» і йому, тож він почав відмахуватися ножем, в результаті чого і зачепив потерпілого.

За словами потерпілого, на місці події він у конфлікт не втручався і стояв осторонь з іншим знайомим. Проте коли помітив бійку, намагався чоловіків розборонити, а натомість отримав удар ножем. Отямився він уже в лікарні у реанімації. Претензій до обвинуваченого він не має та вважає, що у конфлікту винні обидві сторони.

Заслухавши обидві сторони та свідків, суд прийняв рішення присудити обвинуваченому 5 років ув'язнення, проте змінив його на іспитовий строк терміном на 1 рік. Крім того, обвинувачений має сплатити майже 14,5 тисяч гривень, витрачених на стаціонарне лікування потерпілого, та 4680 гривень процесуальних витрат.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: конфлікт суд вирок суду
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