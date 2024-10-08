На заправках Кременчука ціни на пальне продовжують рости

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 155 Коментарів: 1

У вівторок, 8 жовтня, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Сьогодні спостерігається зростання цін на бензин та дизпаливо. Вартість автогазу залишається на рівні минулого тижня. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі SOCAR, ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Поступове зростання цін на пальне спостерігалося із середини лютого.

1 вересня набув чинності закон про підвищення акцизного податку на паливо. Це передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального до 1 січня 2028 року. Зокрема, на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин — 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 літрів.

Утім експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн вважає, що в найближчі місяці різкого зростання цін на пальне не передбачається.

— Можливо, це буде звучати дивно, втім жодних змін в цінах на бензин та дизпальне не передбачається. І це було передбачувано. Оскільки ринок готується до акцизів й відповідно всі компанії завозять чималу кількість пального. Фактично ринок стає переповненим і постає завдання — продати пальне. Тобто у вересні пальне будуть продавати ще з низьким акцизом. Відтак, підстав для різкого збільшення цін на пальне немає, — пояснює Куюн.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 08.10.2024 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 61,32 0,00 0% Бензин А-95 57,23 +0,13 +0,398% Бензин А-92 54,19 +0,13 +0,398% Дизельне пальне 53,37 +0,13 +0,398% Газ автомобільний 33,80 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 08.10.2024 р.