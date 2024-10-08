У Кременчуці чоловік вистрелив у жінку з пневматичної гвинтівки — потерпілу госпіталізували

7 жовтня у Кременчуці на вулиці Лікаря Бончука місцевий житель під час сварки вистрелив у жінку з пневматичної гвинтівки — потерпілу госпіталізували. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Слідчі та оперативники, які прибули на виклик, встановили особу чоловіка, причетного до злочину.
За цим фактом слідчим підрозділ поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 18 серпня у Полтаві між 59-річним полтавцем та 36-річною місцевою мешканкою виникла сварка, під час якої чоловік вистрелив у жінку з револьвера. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.
А нещодавно на Полтавщині затримали жителя Дніпропетровщини, який підірвав гранату, намагаючись вбити жінку та дитину.
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