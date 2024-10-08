У Кременчуці чоловік вистрелив у жінку з пневматичної гвинтівки — потерпілу госпіталізували

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7 жовтня у Кременчуці на вулиці Лікаря Бончука місцевий житель під час сварки вистрелив у жінку з пневматичної гвинтівки — потерпілу госпіталізували. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Слідчі та оперативники, які прибули на виклик, встановили особу чоловіка, причетного до злочину.

— Правоохоронці встановили, що між двома місцевими мешканцями виник словесний конфлікт. Під час сварки 39-річний чоловік вистрелив з пневматичної гвинтівки в 58-річну жінку. Потерпілу госпіталізували. Під час обшуку вдома у чоловіка вилучили гвинтівку, яку направили на експертне дослідження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому судом запобіжного заходу, — повідомив тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення поліції № 1 Володимир Кузьменко.

За цим фактом слідчим підрозділ поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 серпня у Полтаві між 59-річним полтавцем та 36-річною місцевою мешканкою виникла сварка, під час якої чоловік вистрелив у жінку з револьвера. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

А нещодавно на Полтавщині затримали жителя Дніпропетровщини, який підірвав гранату, намагаючись вбити жінку та дитину.