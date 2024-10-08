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Топ новина, Політика, Полтавщина

Депутати Полтавської облради хочуть заборонити Telegram на території області

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 413 Коментарів: 1

 

Остаточно це питання вирішуватимуть на сесійному засіданні обласної ради

Депутати Полтавської облради хочуть заборонити користування месенджером Telegram на території області. Про це стало відомо із засідання депутатської комісії з питань регламенту, що відбулася 3 жовтня.

Під час засідання комісії одним із питань, яке розглядали депутати, було «Про заборону використання Telegram». Один із учасників засідання заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, аби потрапити на сайт Державного аграрного реєстру.

За словами депутатів, сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі, а значить є ризик витоку інформації в Росію.

Тож усі присутні на засіданні одноголосно рекомендували заблокувати Telegram на території Полтавщини.

Далі це питання має розглянути Полтавська обласна рада на наступному сесійному засіданні.

Нагадаємо, навесні Telegram заблокував «Бот розвідки» та інші важливі українські чат-боти. Проте того ж дня їхню діяльність в Україні відновили.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: месенджер Telegram Полтавська облрада
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Коментарі: 1

4 666
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:27

Цікаво як в них це вийде на території області це як?😂😂😂😂


2 0

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