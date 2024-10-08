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У четвер центральний офіс ЦНАПу у Кременчуці не працюватиме

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 189

 

За словами працівників ЦНАПу — з технічних причин

У четвер, 10 жовтня, головний офіс ЦНАПу у Кременчуці не працюватиме. Інформація про це оприлюднена на офіційному сайті установи.

За словами працівників, у приміщенні офісу за адресою вул. Покровська, 14:

  • не  буде проводитися приймання громадян;
  • не видаватимуться результати послуг. Паспортні документи, оформлені у головному офісі, у цей день можна буде забрати у відділі ЦНАП на Молодіжному за адресою вул. Героїв України, 11А з 8.00 до 17.00;
  • не працюватиме кол-центр ЦНАП;
  • не надаватимуться консультації представниками суб‘єктів надання адміністративних послуг.

У той же час, за словами працівників, усі електронні сервіси установи працюватимуть у звичному режимі.

Крім того, у четвер не працюватимуть установи, які розміщені у приміщенні ЦНАПу: ТСЦ МВС № 5342, КП «МБТІ», Автозаводський відділ реєстру територіальної громади, нотаріус.

У п’ятницю, 11 жовтня, ЦНАП працюватиме у звичному режимі.

Нагадаємо, відтепер у ЦНАПі можна буде отримати послуги служби зайнятості щодня.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ЦНАП
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