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Вже цією суботи 12 жовтня CHEEV заспіває в Кременчуці

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 133

 

Кременчук, зустрічайте CHEEV, талановитого молодого артиста, який вже давно завоював серця українських шанувальників музики своїм унікальним стилем та неповторним вокалом.

CHEEV, що виступає під сценічним ім'ям, розпочав свій музичний шлях на відомому шоу "Голос країни", де його талант був яскраво відзначений. Відтоді він продовжує підкорювати слухачів своїми піснями, в яких поєднується інді та альтернатива, а також здатність до ліричних та емоційних текстів.
У 2019 році світ побачила його дебютна пісня "Оберігати", а вже в 2021 році вийшов його перший альбом "Drama", а в 2023 - другий альбом "Noir". Його композиція "Гарно так" стала хітом не лише в Україні, а й у Європі, завойовуючи популярність на платформах TikTok та Instagram.
На концерті CHEEV ви почуєте не лише його хіти, які відгукуються в серцях, але і відчуєте повний діапазон емоцій, які він передає у своїх треках. Від лірики до романтики, від оптимізму до ностальгії - кожна пісня відбиває різні почуття та емоції.
Не пропустіть цей захоплюючий концерт, де ви зможете не лише насолодитися чудовою музикою, а й відчути справжність та відвертість виконавця. Буде не просто гарно, а по-справжньому незабутньо!

Не пропустіть! Купуйте квитки, поки вони ще є! 

 12 жовтня о 18:00, в МПК!

 Квитки на сайті або за тел. +38 097 049 34 30

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Автор: маркетінг
Теги: концерт афіша
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