Вже цією суботи 12 жовтня CHEEV заспіває в Кременчуці

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 133

CHEEV, що виступає під сценічним ім'ям, розпочав свій музичний шлях на відомому шоу "Голос країни", де його талант був яскраво відзначений. Відтоді він продовжує підкорювати слухачів своїми піснями, в яких поєднується інді та альтернатива, а також здатність до ліричних та емоційних текстів.

У 2019 році світ побачила його дебютна пісня "Оберігати", а вже в 2021 році вийшов його перший альбом "Drama", а в 2023 - другий альбом "Noir". Його композиція "Гарно так" стала хітом не лише в Україні, а й у Європі, завойовуючи популярність на платформах TikTok та Instagram.

На концерті CHEEV ви почуєте не лише його хіти, які відгукуються в серцях, але і відчуєте повний діапазон емоцій, які він передає у своїх треках. Від лірики до романтики, від оптимізму до ностальгії - кожна пісня відбиває різні почуття та емоції.

Не пропустіть цей захоплюючий концерт, де ви зможете не лише насолодитися чудовою музикою, а й відчути справжність та відвертість виконавця. Буде не просто гарно, а по-справжньому незабутньо!

Не пропустіть! Купуйте квитки, поки вони ще є!

12 жовтня о 18:00, в МПК!

Квитки на сайті або за тел. +38 097 049 34 30