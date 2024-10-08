Де в Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 9 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Салганна, 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова, 3В-11;

квт.287, б. 1;

вул. Мрії, 4-16А. З 6.00 до 18.00 вул. Андрія Гончарова;

вул. Гірська;

вул. Кавказька;

вул. Костянтина Острозького;

вул. Новобудівельна;

вул. Петра Прокоповича;

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Черкаська;

вул. Чечелівська;

проїзд Георгія Петька;

проїзд Заводський;

проїзд Івана Торубари;

пров. Дмитра Вишневецького;

пров. Одеський;

пров. Чечелівський;

вул. Одеська;

вул. Олександра Печерського;

вул. Івана Приходька;

вул. Соломії Крушельницької;

пров. Заводський;

пров. Конституції;

пров. Кремінний;

пров. Лубенський;

пров. Пшеничний;

пр. Юнацький. З 8.00 до 17.00 вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30;

квт. 304, 16-18;

вул. Великокохнівська, 2/25-7;

вул. В.Холодної, 132/13;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Індустріальна, 2-145А;

вул. Ковальова, 46-77;

вул. Козацька, 71-134;

вул. Є. Патона, 25;

вул. М. Чурай, 3-52;

вул. Мечникова, 3-10;

вул. М. Молочникова, 2-11;

вул. М. Татарулі, 3Б-204;

вул. Можайського, 2В;

вул. Н. Левицького, 15А-22;

вул. О. Древаля, 85-223;

вул. Солов'їна, 10;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

вул. Льва Орнштейна;

пр-д Польський, 5-14/1;

вул. Катерини Білокур, 2-31;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Архітектора Сергеєва;

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Братів Тютюнників;

пров. Віталія Дончика;

вул. Гійома Боплана;

пр. Григорія-Барського;

пров. Зв'язковий;

пров. Зелений;

вул. Лугова;

пров. Нечая;

вул. Проєктна;

пров. Проєктний;

пров. Резервний;

туп. Резервний;

просп. Свободи, 17;

вул. Виноградна, 15-20;

вул. І.Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-58;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 27-45;

вул. Республіканська, 20-36;

пров. Ушинського, 1-12;

с. Мала Кохнівка;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А, 38/19. З 8.00 до 19.00 с. Придніпрянське.

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