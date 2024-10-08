Де в Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 9 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 3В-11;
- квт.287, б. 1;
- вул. Мрії, 4-16А.
З 6.00 до 18.00
- вул. Андрія Гончарова;
- вул. Гірська;
- вул. Кавказька;
- вул. Костянтина Острозького;
- вул. Новобудівельна;
- вул. Петра Прокоповича;
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Черкаська;
- вул. Чечелівська;
- проїзд Георгія Петька;
- проїзд Заводський;
- проїзд Івана Торубари;
- пров. Дмитра Вишневецького;
- пров. Одеський;
- пров. Чечелівський;
- вул. Одеська;
- вул. Олександра Печерського;
- вул. Івана Приходька;
- вул. Соломії Крушельницької;
- пров. Заводський;
- пров. Конституції;
- пров. Кремінний;
- пров. Лубенський;
- пров. Пшеничний;
- пр. Юнацький.
З 8.00 до 17.00
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30;
- квт. 304, 16-18;
- вул. Великокохнівська, 2/25-7;
- вул. В.Холодної, 132/13;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Індустріальна, 2-145А;
- вул. Ковальова, 46-77;
- вул. Козацька, 71-134;
- вул. Є. Патона, 25;
- вул. М. Чурай, 3-52;
- вул. Мечникова, 3-10;
- вул. М. Молочникова, 2-11;
- вул. М. Татарулі, 3Б-204;
- вул. Можайського, 2В;
- вул. Н. Левицького, 15А-22;
- вул. О. Древаля, 85-223;
- вул. Солов'їна, 10;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- вул. Льва Орнштейна;
- пр-д Польський, 5-14/1;
- вул. Катерини Білокур, 2-31;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Архітектора Сергеєва;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Братів Тютюнників;
- пров. Віталія Дончика;
- вул. Гійома Боплана;
- пр. Григорія-Барського;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Зелений;
- вул. Лугова;
- пров. Нечая;
- вул. Проєктна;
- пров. Проєктний;
- пров. Резервний;
- туп. Резервний;
- просп. Свободи, 17;
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І.Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-58;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 27-45;
- вул. Республіканська, 20-36;
- пров. Ушинського, 1-12;
- с. Мала Кохнівка;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А, 38/19.
З 8.00 до 19.00
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