Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де в Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 142

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 9 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00

  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 3В-11;
  • квт.287, б. 1;
  • вул. Мрії, 4-16А.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Андрія Гончарова;
  • вул. Гірська;
  • вул. Кавказька;
  • вул. Костянтина Острозького;
  • вул. Новобудівельна;
  • вул. Петра Прокоповича;
  • вул. Соломії Крушельницької;
  • вул. Черкаська;
  • вул. Чечелівська;
  • проїзд Георгія Петька;
  • проїзд Заводський;
  • проїзд Івана Торубари;
  • пров. Дмитра Вишневецького;
  • пров. Одеський;
  • пров. Чечелівський;
  • вул. Одеська;
  • вул. Олександра Печерського;
  • вул. Івана Приходька;
  • вул. Соломії Крушельницької;
  • пров. Заводський;
  • пров. Конституції;
  • пров. Кремінний;
  • пров. Лубенський;
  • пров. Пшеничний;
  • пр. Юнацький.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30;
  • квт. 304, 16-18;
  • вул. Великокохнівська, 2/25-7;
  • вул. В.Холодної, 132/13;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Індустріальна, 2-145А;
  • вул. Ковальова, 46-77;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • вул. Є. Патона, 25;
  • вул. М. Чурай, 3-52;
  • вул. Мечникова, 3-10;
  • вул. М. Молочникова, 2-11;
  • вул. М. Татарулі, 3Б-204;
  • вул. Можайського, 2В;
  • вул. Н. Левицького, 15А-22;
  • вул. О. Древаля, 85-223;
  • вул. Солов'їна, 10;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • вул. Льва Орнштейна;
  • пр-д Польський, 5-14/1;
  • вул. Катерини Білокур, 2-31;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • вул. Архітектора Сергеєва;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Братів Тютюнників;
  • пров. Віталія Дончика;
  • вул. Гійома Боплана;
  • пр. Григорія-Барського;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Зелений;
  • вул. Лугова;
  • пров. Нечая;
  • вул. Проєктна;
  • пров. Проєктний;
  • пров. Резервний;
  • туп. Резервний;
  • просп. Свободи, 17;
  • вул. Виноградна, 15-20;
  • вул. І.Франка, 13-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-58;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. Максима Березовського, 27-45;
  • вул. Республіканська, 20-36;
  • пров. Ушинського, 1-12;
  • с. Мала Кохнівка;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А, 38/19.

З 8.00 до 19.00

  • с. Придніпрянське.
0
Автор: Яна Гудзь
Теги: адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх