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Творче партнерство міст-побратимів: Горішні Плавні та Унгени

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 У виставці-конкурсі брали участь вихованці художньої школи Горішніх Плавнів

Вихованці художньої школи та гуртків образотворчого мистецтва Центру дитячої та юнацької творчості (ЦДтаЮТ) Горішніх Плавнів здобули перемоги в Міжнародній виставці-конкурсі художньої творчості «Унгени та міста-побратими».

Творче змагання для талановитих дітей та молоді з міста Унгени (Молдова) та громад-партнерів проводилося в березні-серпні 2024 року. Його організатором виступила мерія Унгенів. У виставці-конкурсі брали участь вихованці художньої школи Горішніх Плавнів Анна Носенко, Ніколь Логінова, Вероніка Гарькава, Варвара Колодяжна, Лоліта Пшенична, Олексій Носуль, Анастасія Лядова, Валерія Черновал, Олександра Фішкінд, Катерина Дерід.

Перемогу здобула 13-річна Анастасія Лядова з роботою «Я люблю Горішні Плавні» (викладачка Світлана Богомаз). Також серед переможців — 13-річна Анна Носенко та 14-річна Вероніка Гарькава з роботами «Моє рідне місто», «Вечірня прогулянка до собору» відповідно (викладачка Світлана Карпенко).

Окрім учнів художньої школи, учасниками виставки-конкурсу були вихованці гуртків образотворчого мистецтва ЦДаЮТ Анастасі Погорецька, Анна Бершаденко, Олександра Турчева, Софія Останська, Анастасія Годунова. Переможцями творчого змагання стали 15-річна Софія Останська (гурток «Палітра», керівниця Тетяна Бегейма) та 12-річна Анастасія Годунова (гурток «Колорит», керівниця Марія Щепенко) з роботами «Місце щастя» та «Скарби Горішніх Плавнів» відповідно.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні виставка
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