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Потужна магнітна буря накрила Землю: як кременчужанам вберегти здоров’я

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 338

Люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння

Сьогодні, 8 жовтня, Землю накрила потужна магнітна буря. К-індекс, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі, сягнув 7 балів. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

У цей день люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння. 

Щоб уберегтися від впливу магнітних бур, фахівці радять відмовитися від алкоголю, частіше гуляти на свіжому повітрі, їсти більше фруктів та овочів, налагодити режим сну та менше користуватися телефонами та комп'ютерами.

Нагадаємо, раніше ми писали поради лікарів про те, як діяти людям, якщо вони відчувають вплив магнітних бур.

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Автор: Телеграф Джерело фото: agronews.ua
Теги: магнітні бурі
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