Депутат Полтавської облради від «Довіри» склав свої повноваження

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Депутат Полтавської обласної ради Василь Кириченко від партії «Довіри» достроково склав свої повноваження. Відповідне рішення оголосили під час пленарного засідання 34 позачергової сесії Полтавської обласної ради VIII скликання 8 жовтня.

Місце Кириченка посіла його однопартійниця Вікторія Балясна.

Як вказано у Полтавській облраді, Вікторія Балясна з 2004 по 2020 роки працювала на посаді директора Чутівського ПТУ № 55. З 2021 року є директоркою Полтавського центру професійно-технічної освіти. За даними Чесно, у 2019 році жінка балотувалась у Верховну Раду від «Аграрної партії України».

Нагадаємо, у квітні новим депутатом Полтавської обласної ради став Іван Степаненко від обласної організації політичної партії «Довіра».