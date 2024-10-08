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Політика, Полтавщина

Депутат Полтавської облради від «Довіри» склав свої повноваження

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 248

Місце Кириченка посіла його однопартійниця

Депутат Полтавської обласної ради Василь Кириченко від партії «Довіри» достроково склав свої повноваження. Відповідне рішення оголосили під час пленарного засідання 34 позачергової сесії Полтавської обласної ради VIII скликання 8 жовтня. 

Місце Кириченка посіла його однопартійниця Вікторія Балясна. 

Як вказано у Полтавській облраді, Вікторія Балясна з 2004 по 2020 роки працювала на посаді директора Чутівського ПТУ № 55. З 2021 року є директоркою Полтавського центру професійно-технічної освіти. За даними Чесно, у 2019 році жінка балотувалась у Верховну Раду від «Аграрної партії України».

Нагадаємо, у квітні новим депутатом Полтавської обласної ради став Іван Степаненко від обласної організації політичної партії «Довіра». 

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Автор: Телеграф
Теги: облрада
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