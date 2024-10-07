Фотоконкурс «Мій вражаючий врожай» завершився! Вітаємо переможців!

Фотоконкурс «Мій вражаючий врожай» завершено!
Переможцями стали:
1 місце — Євген Корнієнко
2 місце — Юрій Чубаров
3 місце — Олександр Бондаренко.
Заохочувальні призи — для Павла Бариби, родини Мирошників та Оксани Пащенко.
Чекаємо переможців у редакції для вручення призів від спонсора конкурсу Миколи Корецького, депутата Полтавської обласної ради від ВО «Батьківщина».
Телефон для довідок 0981248490.
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