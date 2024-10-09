Поліція Полтавщини розшукує Миколу Пугача — поїхав на автомобілі та зник

Працівники відділення № 3 (селище Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції розшукують безвісно зниклого 66-річного Миколу Пугача з села Великий Перевіз Шишацької громади Миргородського району. Зі слів родичів, чоловік близько 8.00 учора, 8 жовтня, поїхав з дому на автомобілі ВАЗ 21099 та не повернувся. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети зниклого: зріст близько 170-175 см, худорлявої статури, волосся коротке сиве, очі сіро-зелені. На момент зникнення був одягнений у джинсову синю куртку, светр чорний у білу та сіру смужки, джинсові брюки, чорні кросівки.
Особливі прикмети: шрам на животі розміром 20 см.
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