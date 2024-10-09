Поліція Полтавщини розшукує Миколу Пугача — поїхав на автомобілі та зник

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Працівники відділення № 3 (селище Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції розшукують безвісно зниклого 66-річного Миколу Пугача з села Великий Перевіз Шишацької громади Миргородського району. Зі слів родичів, чоловік близько 8.00 учора, 8 жовтня, поїхав з дому на автомобілі ВАЗ 21099 та не повернувся. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого: зріст близько 170-175 см, худорлявої статури, волосся коротке сиве, очі сіро-зелені. На момент зникнення був одягнений у джинсову синю куртку, светр чорний у білу та сіру смужки, джинсові брюки, чорні кросівки.

Особливі прикмети: шрам на животі розміром 20 см.

— Якщо Вам відома інформація про чоловіка, що допоможе пришвидшити його пошуки, просимо повідомити до відділення № 3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції за телефонами: (050) 494-20-02, (095) 012-19-41 або 102, — йдеться у повідомленні.