У Кременчуці розшукують зниклого 65-річного Віктора Василенка

У Кременчуці поліція розшукує зниклого 27 серпня Віктора Василенка.
До Кременчуцького районного управління поліції 6 жовтня звернулася 60-річна мешканка Гадяцької громади з проханням допомогти в розшуку її безвісти зниклого 65-річного брата Віктора Василенка з Кременчука, який не виходить на зв’язок із рідними.
Прикмети: на вигляд 55-60 років, зріст приблизно 170 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, смаглявий.
На момент зникнення був одягнений у блакитну сорочку в червону клітинку.
Інформацію про розшукуваного просять повідомити за телефонами: 0997933504 або 102.
Нагадаємо, що поліція Кременчука розшукує зниклого Сергія Шамрая, за інформацію про якого рідні оголосили винагороду.
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