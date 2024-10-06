У Кременчуці розшукують зниклого 65-річного Віктора Василенка

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 120

Інформацію про зниклого просять повідомляти на 102

У Кременчуці поліція розшукує зниклого 27 серпня Віктора Василенка.

До Кременчуцького районного управління поліції 6 жовтня звернулася 60-річна мешканка Гадяцької громади з проханням допомогти в розшуку її безвісти зниклого 65-річного брата Віктора Василенка з Кременчука, який не виходить на зв’язок із рідними.

Прикмети: на вигляд 55-60 років, зріст приблизно 170 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, смаглявий.

На момент зникнення був одягнений у блакитну сорочку в червону клітинку.

Інформацію про розшукуваного просять повідомити за телефонами: 0997933504 або 102.

Нагадаємо, що поліція Кременчука розшукує зниклого Сергія Шамрая, за інформацію про якого рідні оголосили винагороду.