Учора на Полтавщині у пожежі загинула людина

Учора, 8 жовтня, на Полтавщині внаслідок пожежі загинула людина. Про це стало відомо із добового зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За даними рятувальників, близько 14.28 надійшов сигнал про пожежу господарської споруди у селі Єрки Миргородського району. Вогонь частково знищив речі всередині будівлі, пошкоджень зазнало і саме приміщення. Надзвичайникам вдалося врятувати господарську споруду та розташований поряд житловий будинок. На жаль, у пожежі загинула людина.
Гасили вогонь рятувальники одного відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Причину загоряння встановлюють фахівці ДСНС.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині під час пожежі загинула родина: поліція розпочала розслідування.
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