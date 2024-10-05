На Полтавщині під час пожежі загинула родина: поліція розпочала розслідування

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5 жовтня у селі Слобідка Миргородського району під час пожежі загинула родина: чоловік, жінка та їхні двоє малолітніх дітей. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

До Миргородського райвідділу поліції повідомлення від надзвичайників про пожежу надійшло близько 2.00. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліціянти встановили, що вночі у приватному будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули 36-річний чоловік, 30-річна жінка, а також їхні малолітні діти — син і донька 2020 року народження.

Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей). Обставини та причини події з’ясовуються.

Нагадаємо, що у Полтавському районі в пожежі загинув 66-річний чоловік.