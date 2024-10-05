Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині під час пожежі загинула родина: поліція розпочала розслідування

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 162

Поліція встановлює обставини події

5 жовтня у селі Слобідка Миргородського району під час пожежі загинула родина: чоловік, жінка та їхні двоє малолітніх дітей. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

До Миргородського райвідділу поліції повідомлення від надзвичайників про пожежу надійшло близько 2.00. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліціянти встановили, що вночі у приватному будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули 36-річний чоловік, 30-річна жінка, а також їхні малолітні діти — син і донька 2020 року народження.

 

Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей). Обставини та причини події з’ясовуються.

Нагадаємо, що у Полтавському районі в пожежі загинув 66-річний чоловік.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх