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Тиждень замість двох: Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 109

 Рішення уряду

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, скоротивши термін явки до територіального центру комплектування (ТЦК).

Відповідно до постанови від 1 жовтня 2024 року №1134, тепер резервісти або військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК протягом 7 днів, якщо вони перебувають у населеному пункті, що є адміністративним центром області. Для інших населених пунктів термін явки становить 10 днів.

Ця зміна скорочує попередній термін, який передбачав явку не раніше як через 14 днів після отримання повістки.

Нагадаємо, що заступник міністра економіки Віталій Кіндратів під час засідання фінансового комітету оголосив про рішення впровадити систему економічного бронювання

Через «Укрпошту» вже розіслали першу тестову партію з 1000 повісток з е-підписами керівників ТЦК. Про це заявив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через «Укрпошту», можна шляхом зчитування QR-коду в застосунку «Резерв+».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: повістки мобілізація
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