Прощання з літом, робота та дитина: що кременчужанам почитати на вихідних

Патрік Ленсіон «5 вад у роботі команди»

Це бізнес-роман відомого американського консультанта з питань керівництва про те, як вигадана компанія подолала не вигадані, а цілком реальні проблеми в роботі команди.

Які ж вади в командній роботі перешкоджають ефективній роботі? Які стосунки між персоналом породжують нездоровий клімат у колективі, руйнуючи економічний успіх? Якими є кроки для їх подолання? Як це виглядає не в теорії, а на практиці, читач побачить власними очима, вжившись в образи героїв історії. І отримає потужну, дієву модель створення згуртованої команди.