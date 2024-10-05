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Прощання з літом, робота та дитина: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 86

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Даян Чемберлен «Омріяна донька»

На що людина готова заради дитини? Героїня цієї історії ладна здійснити подорож у часі, аби врятувати ще не народжену доньку, яка має ваду серця. Надворі 1970 рік, і лікарі не здатні допомогти їй вижити. Та родич із загадковим минулим пропонує перенестися в інший час і спробувати дати дитині шанс. Будь-яка помилка може вартувати життя. Але материнське серце вхопиться навіть за цей слабкий промінчик надії.

Патрік Ленсіон «5 вад у роботі команди»

Це бізнес-роман відомого американського консультанта з питань керівництва про те, як вигадана компанія подолала не вигадані, а цілком реальні проблеми в роботі команди.

Які ж вади в командній роботі перешкоджають ефективній роботі? Які стосунки між персоналом породжують нездоровий клімат у колективі, руйнуючи економічний успіх? Якими є кроки для їх подолання? Як це виглядає не в теорії, а на практиці, читач побачить власними очима, вжившись в образи героїв історії. І отримає потужну, дієву модель створення згуртованої команди.

  

 

 

Рей Бредбері «Прощавай, літо»

Це продовження «Кульбабового вина», над яким автор працював понад 50 років після завершення першої частини.

Цього разу тихий, розімлілий від літа Грінтаун, штат Іллінойс здригнувся від справжньої війни — Дуглас Сполдінг із друзями проти усіх стариганів міста. Молодість проти старості, розквіт проти занепаду, запізніле літо проти неминучої осені. Хто переможе у цій війні? І чи бувають у цих війнах переможці та переможені?
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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