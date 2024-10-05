Податкова отримала дані щодо рахунків українців за кордоном — Мінфін

Україна здійснила свій перший автоматичний обмін податковою інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS), повідомляє Міністерство фінансів України. Це дозволило Державній податковій службі отримати дані про фінансові рахунки українців за кордоном та передати інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до інших країн-партнерів.
Що саме стало предметом обміну:
Цей обмін допоможе Україні:
Обмін даними охопив період з 1 липня до 31 грудня 2023 року, а його перший етап успішно завершився 30 вересня 2024 року. Станом на січень 2024 року близько 110 юрисдикцій, включно з усіма державами-членами ЄС, є учасниками автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки.
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