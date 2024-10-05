Полтавщина отримала нові автомобілі для сільських амбулаторій

Полтавщина отримала десять нових автомобілів для сільських амбулаторій сімейної медицини, щоб працівники первинної медичної допомоги могли швидше добиратися до пацієнтів у віддалені населені пункти. Автомобілі будуть використовуватися для надання паліативної допомоги вдома, патронажних оглядів новонароджених та організації мобільних пунктів вакцинації.

Начальник ОВА Філіп Пронін повідомив, що транспорт передано центрам первинної медико-санітарної допомоги у Новосанжарській, Лохвицькій, Гадяцькій, Терешківській, Решетилівській, Кам’янопотоківській, Пришибській, Горішньоплавнівській, Оржицькій і Машівській громадах. Автомобілі закуплено в межах проєкту МОЗ і Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine).

Нагадаємо, у травні Кременчуцький шпиталь отримав «швидку» від корейського Червоного Хреста.