Полтавщина отримала нові автомобілі для сільських амбулаторій
Сьогодні, 12:29
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Транспорт використовуватимуть для паліативної допомоги, патронажних оглядів новонароджених та мобільних пунктів вакцинації
Полтавщина отримала десять нових автомобілів для сільських амбулаторій сімейної медицини, щоб працівники первинної медичної допомоги могли швидше добиратися до пацієнтів у віддалені населені пункти. Автомобілі будуть використовуватися для надання паліативної допомоги вдома, патронажних оглядів новонароджених та організації мобільних пунктів вакцинації.
Начальник ОВА Філіп Пронін повідомив, що транспорт передано центрам первинної медико-санітарної допомоги у Новосанжарській, Лохвицькій, Гадяцькій, Терешківській, Решетилівській, Кам’янопотоківській, Пришибській, Горішньоплавнівській, Оржицькій і Машівській громадах. Автомобілі закуплено в межах проєкту МОЗ і Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine).
Нагадаємо, у травні Кременчуцький шпиталь отримав «швидку» від корейського Червоного Хреста.
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