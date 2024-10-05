Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: м’ясні рулети з чорносливом

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 127

М’ясні рулети з чорносливом — смачна і корисна страва для всієї родини, яка може стати відмінним доповненням як до святкового столу, так і до щоденного меню.

Інгредієнти: 500 г філе з бедра без кістки

200 г чорносливу

сіль, перець до смаку

паприка

сушений часник

150 г слайсів бекону Приготування: Помийте м'ясо, просушіть його паперовим рушником, викладіть на дощечку, прикрийте плівкою та трохи відбийте за допомогою молотка. Посипте м'ясо сіллю, перцем, паприкою та сушеним часником. Дайте йому промаринуватися приблизно 15-20 хвилин. Після цього викладіть по краях філе чорнослив і скрутіть у рулет. Обгорніть кожен рулет слайсами бекону. Запікайте у мультипечі при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин або у духовці до готовності. Смачного!

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