Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: м’ясні рулети з чорносливом
Сьогодні, 13:00
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М’ясні рулети з чорносливом — смачна і корисна страва для всієї родини, яка може стати відмінним доповненням як до святкового столу, так і до щоденного меню.
Інгредієнти:
- 500 г філе з бедра без кістки
- 200 г чорносливу
- сіль, перець до смаку
- паприка
- сушений часник
- 150 г слайсів бекону
Приготування:
- Помийте м'ясо, просушіть його паперовим рушником, викладіть на дощечку, прикрийте плівкою та трохи відбийте за допомогою молотка.
- Посипте м'ясо сіллю, перцем, паприкою та сушеним часником. Дайте йому промаринуватися приблизно 15-20 хвилин.
- Після цього викладіть по краях філе чорнослив і скрутіть у рулет.
- Обгорніть кожен рулет слайсами бекону.
- Запікайте у мультипечі при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин або у духовці до готовності.
Смачного!
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