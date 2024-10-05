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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: м’ясні рулети з чорносливом

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 127

М’ясні рулети з чорносливом — смачна і корисна страва для всієї родини, яка може стати відмінним доповненням як до святкового столу, так і до щоденного меню.

Інгредієнти:

  • 500 г філе з бедра без кістки
  • 200 г чорносливу
  • сіль, перець до смаку
  • паприка
  • сушений часник
  • 150 г слайсів бекону

Приготування:

  1. Помийте м'ясо, просушіть його паперовим рушником, викладіть на дощечку, прикрийте плівкою та трохи відбийте за допомогою молотка.
  2. Посипте м'ясо сіллю, перцем, паприкою та сушеним часником. Дайте йому промаринуватися приблизно 15-20 хвилин.
  3. Після цього викладіть по краях філе чорнослив і скрутіть у рулет.
  4. Обгорніть кожен рулет слайсами бекону.
  5. Запікайте у мультипечі при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин або у духовці до готовності.

Смачного!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: м'ясо рулети рецепти їжа
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