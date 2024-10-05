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Освіта, Полтавщина

До Дня працівників освіти Президент України відзначив держнагородами 4 освітян із Полтавщини

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 183

Освітян відзначили за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм

До Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами чотирьох освітян із Полтавщини.

Нагрудний знак «Заслужений вчитель України» отримала Віталіна Мисловець, учителька Миргородського ліцею ім. Тараса Шевченка. Валентина Гармаш, майстер виробничого навчання школи-інтернату «Колегіум мистецтв у Опішні» ім. Василя Кричевського, стала заслуженим майстром народної творчості України. Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Людмилі Бутенко, завідувачці кафедри Луганського університету ім. Тараса Шевченка у Полтаві.

Крім того, премію Президента України за підготовку учнів-призерів міжнародних олімпіад отримають викладач наукового ліцею «Політ» Валентин Мельник, а також Сергій Джавахішвілі та Віталіна Мисловець.



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Автор: Руслана Горгола
Теги: нагороди день вчителя
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