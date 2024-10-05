У Кременчуці зупинили водія ЗАЗ з рівнем алкоголю в 6 разів вищим за норму

Вчора, 4 жовтня, ввечері, на вулиці Олександра Білаша у Кременчуці патрульні зупинили водія автомобіля ЗАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 36-річним чоловіком поліціянти виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Водій погодився пройти огляд на місці, який показав рівень алкоголю в організмі — 1,13 проміле, що майже у 6 разів перевищує допустиму норму.
Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за:
Чоловіка відсторонили його від керування автомобілем.
Нагадаємо, нещодавно патрульні у Кременчуці зупинили мотоцикліста, бо той був без шолома, а він виявився п'яним і позбавленим права керування.
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