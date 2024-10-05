Викладач із Кременчука Сергій Джавахішвілі отримав звання «Заслужений вчитель України»

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3 жовтня Президент України Володимир Зеленський Указом № 685/2024 відзначив державними нагородами працівників освіти з нагоди Дня працівників освіти. Серед відзначених — Сергій Джавахішвілі, викладач Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради, якому надане звання «Заслужений вчитель України» за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм.

Нагадаємо, що у 2021 році Джавахішвілі переміг у номінації «Видатний вчитель хімії» національної премії Global Techer Prize Ukraine.