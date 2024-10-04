Чиста шкіра: робимо смужки для пор вдома
Вчора, 21:01
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Чорні цятки на носі та підборідді — неприємна проблема. І якщо вам набридло купувати дорогі смужки, ви цілком можете зробити їх самостійно за допомогою продуктів, що точно знайдуться вдома
Ось два прості рецепти для виготовлення смужок для очищення пор:
1. Смужки для пор із яєчного білка
Яєчний білок може тимчасово звужувати пори та видаляти чорні цятки, а також насичує шкіру поживними речовинами.
Інгредієнти:
- 1 яєчний білок
- Паперовий рушник
- Чашка
Інструкція:
- Очистьте обличчя та витріть його насухо.
- Розбийте яйце й відокремте білок від жовтка.
- Нанесіть тонкий шар білка на зони, де є чорні цятки.
- Покладіть на білок паперовий рушник і притисніть його до шкіри.
- Зачекайте 20 хвилин, поки білок висохне, і зніміть рушник.
- Вмийте обличчя прохолодною водою та нанесіть зволожувальний крем.
2. Смужки з цукру та меду
Цукор виступає як природний пілінг, а мед зволожує шкіру.
Інгредієнти:
- 3 столові ложки цукру
- 2 столові ложки меду
Інструкція:
- Змішайте цукор і мед у невеликій каструлі.
- Нагрійте суміш на слабкому вогні, щоб інгредієнти з'єдналися.
- Дайте суміші охолонути до комфортної температури.
- Нанесіть її на шкіру обличчя та залиште на 15 хвилин, поки вона застигне.
- Акуратно зніміть застиглу маску та вмийте обличчя.
- Завершіть процедуру нанесенням зволожувального крему.
Ці рецепти допоможуть очистити пори та залишити шкіру свіжою й доглянутою.
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