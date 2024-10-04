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Чиста шкіра: робимо смужки для пор вдома

Вчора, 21:01 Переглядів: 151

Чорні цятки на носі та підборідді — неприємна проблема. І якщо вам набридло купувати дорогі смужки, ви цілком можете зробити їх самостійно за допомогою продуктів, що точно знайдуться вдома

Ось два прості рецепти для виготовлення смужок для очищення пор:

1. Смужки для пор із яєчного білка

Яєчний білок може тимчасово звужувати пори та видаляти чорні цятки, а також насичує шкіру поживними речовинами.

Інгредієнти:

  • 1 яєчний білок
  • Паперовий рушник
  • Чашка

Інструкція:

  1. Очистьте обличчя та витріть його насухо.
  2. Розбийте яйце й відокремте білок від жовтка.
  3. Нанесіть тонкий шар білка на зони, де є чорні цятки.
  4. Покладіть на білок паперовий рушник і притисніть його до шкіри.
  5. Зачекайте 20 хвилин, поки білок висохне, і зніміть рушник.
  6. Вмийте обличчя прохолодною водою та нанесіть зволожувальний крем.

2. Смужки з цукру та меду

Цукор виступає як природний пілінг, а мед зволожує шкіру.

Інгредієнти:

  • 3 столові ложки цукру
  • 2 столові ложки меду

Інструкція:

  1. Змішайте цукор і мед у невеликій каструлі.
  2. Нагрійте суміш на слабкому вогні, щоб інгредієнти з'єдналися.
  3. Дайте суміші охолонути до комфортної температури.
  4. Нанесіть її на шкіру обличчя та залиште на 15 хвилин, поки вона застигне.
  5. Акуратно зніміть застиглу маску та вмийте обличчя.
  6. Завершіть процедуру нанесенням зволожувального крему.

Ці рецепти допоможуть очистити пори та залишити шкіру свіжою й доглянутою.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: чиста шкіра краса догляд Догляд за шкірою
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