Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 5 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садковський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Володимира Вернадського, 57-80;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 33;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2;
- вул. Івана Приходька, 1А-14;
- пров. Літературний, 3;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- просп. Лесі Українки, 39, 66-76.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І.Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-58;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 27-45;
- вул. Республіканська, 20-36;
- пров. Ушинського, 1-12.
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