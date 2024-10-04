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Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 237

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 5 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садковський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
  • вул. Володимира Вернадського, 57-80;
  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
  • вул. Портова, 3-26/6;
  • вул. Правобережна, 33;
  • пров. Придніпровський, 2-19;
  • вул. Східна, 3;
  • вул. Шістдесятників, 1-26/2;
  • вул. Івана Приходька, 1А-14;
  • пров. Літературний, 3;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • просп. Лесі Українки, 39, 66-76.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Виноградна, 15-20;
  • вул. І.Франка, 13-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-58;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. Максима Березовського, 27-45;
  • вул. Республіканська, 20-36;
  • пров. Ушинського, 1-12.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення Полтаваобленерго
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