Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 5 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садковський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;

вул. Володимира Вернадського, 57-80;

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;

вул. Портова, 3-26/6;

вул. Правобережна, 33;

пров. Придніпровський, 2-19;

вул. Східна, 3;

вул. Шістдесятників, 1-26/2;

вул. Івана Приходька, 1А-14;

пров. Літературний, 3;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

вул. Енергетиків, 11-75;

просп. Лесі Українки, 39, 66-76. З 8.00 до 18.00: вул. Виноградна, 15-20;

вул. І.Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-58;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 27-45;

вул. Республіканська, 20-36;

пров. Ушинського, 1-12.

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