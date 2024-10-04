На Полтавщині судитимуть двох громадян за ймовірну співпрацю із окупаційною владою

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Після початку повномасштабного вторгнення вони обоє добровільно погодилися співпрацювати з російською армією на Харківщині

На Полтавщині судитимуть двох громадян за ймовірну співпрацю із окупаційною владою. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, житель Донеччини до повномасштабного вторгнення працював інспектором у рибоохоронному патрулі у селищі Борова на Харківщині. Після того, як у 2022 році селище окупувала армія РФ, чоловік пішов на добровільну співпрацю з окупаційною владою та продовжив працювати на посаді. Зараз його судитимуть за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Жителька Харківщини до 2022 року працювала у Куп’янському відділі поліції. Після окупації міста вона пішла на співпрацю з армією РФ та почала працювати у незаконно створеному «Управлінні внутрішніх справ». Жінка проводила роз'яснювальну роботу серед населення щодо недопущення спротиву окупаційній владі.

Нині їй повідомили про підозру у державній зраді та добровільному зайнятті громадянкою України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно Автозаводський райсуд Кременчука виніс вирок колишньому заступнику директора «АвтоКрАЗ» за роботу на РФ.