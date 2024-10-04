Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині судитимуть двох громадян за ймовірну співпрацю із окупаційною владою

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 370

 

Після початку повномасштабного вторгнення вони обоє добровільно погодилися співпрацювати з російською армією на Харківщині

На Полтавщині судитимуть двох громадян за ймовірну співпрацю із окупаційною владою. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, житель Донеччини до повномасштабного вторгнення працював інспектором у рибоохоронному патрулі у селищі Борова на Харківщині. Після того, як у 2022 році селище окупувала армія РФ, чоловік пішов на добровільну співпрацю з окупаційною владою та продовжив працювати на посаді. Зараз його судитимуть за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Жителька Харківщини до 2022 року працювала у Куп’янському відділі поліції. Після окупації міста вона пішла на співпрацю з армією РФ та почала працювати у незаконно створеному «Управлінні внутрішніх справ». Жінка проводила роз'яснювальну роботу серед населення щодо недопущення спротиву окупаційній владі.

Нині їй повідомили про підозру у державній зраді та добровільному зайнятті громадянкою України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно Автозаводський райсуд Кременчука виніс вирок колишньому заступнику директора «АвтоКрАЗ» за роботу на РФ.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Співпраця окупанти прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх