Вчитель з Кременчука став лауреатом всеукраїнської премії Global Teacher Prize Ukraine

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Вчитель Кременчуцького ліцею № 4 «‎Кремінь» Сергій Джавахішвілі переміг у номінації «‎Видатний вчитель хімії» національної премії Global Techer Prize Ukraine, повідомляє «Освіторія». Імена переможців оголосили 2 жовтня у Києві напередодні професійного свята – Дня працівників освіти. КСергій Джавахішвілі отримав 200 тисяч гривень, половину з яких може витратити на власний розсуд, а решту — на розвиток школи.

У своїй роботі Сергій поєднує розвивальне навчання та коучинг. Навчальні задачі завжди мають характер інтеграції на межі кількох дисциплін: математика-хімія, фізика-хімія, хімія-англійська. Серед його учнів є лауреати стипендії Президента України та учні, що складають ЗНО на 200 балів. Попри це Сергій є справжнім моральним авторитетом серед дітей та заохочує їх до спортивного способу життя.

Раніше у топ-50 вчителів цьогорічної премії увійшли ще двоє педагогів з Полтавщини: