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Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

3 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 246

 

Перші батальйони територіальної оборони створили ще у 2014 році

Цього року Україна вдруге святкує День територіальної оборони. Згідно з Указом Президента України №417/2020 День територіальної оборони в Україні відзначається щороку у першу неділю жовтня.

Рішення про створення перших батальйонів територіальної оборони Рада національної безпеки і оборони України ухвалила ще в березні 2014 року. Тоді у створенні батальйонів територіальної оборони взяли участь обласні державні адміністрації.

Попри прив’язку до власних областей – в чому й сенс територіальної оборони – батальйони направили до зони проведення Антитерористичної операції, а у 2015 році – їх перетворили на окремі мотопіхотні батальйони у складі відповідних бригад ЗСУ та перевели на фінансування Міністерства оборони.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: армія свято АТО
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