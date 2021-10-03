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Накопичувальну пенсію планують включити в соцпакети для деяких працівників

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 116

 

Зокрема, йдеться про медпрацівників, співробітників Національної поліції та тих, хто працює на об'єктах великої приватизації

В Україні розробили пілотні проєкти з впровадження накопичувальних пенсійних програм на об'єктах великої приватизації, а також для медпрацівників та співробітників Національної поліції, повідомляє OBOZREVATEL. Такі програми будуть обов'язковою частиною соціальних пакетів, що надаються працівникові.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час пресконференції «Накопичувальна пенсія – українська мрія чи реальність?», організованої Українським кризовим медіа-центром. 

Зокрема, пропонується зобов'язати нових власників приватизованих великих об'єктів впроваджувати накопичувальні пенсійні програми як складову частину соцпакетів для працівників.

- Коли продається об'єкт великої приватизації, то для покупців завжди є соціальні зобов'язання. Чому б такі зобов'язання не зробити більш привабливими для людей, включаючи сюди ще й пенсійні накопичення, – зазначила Лазебна.

За її словами, таку ініціативу вже схвалили в Мінфіні та Фонді держмайна.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пенсії соцпакет
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