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Кременчук

Відключення електроенергії 4 жовтня: хто з кремнчужан залишиться без світла

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 621

 

У Кременчуці проводитимуть планові ремонти електромереж

«‎Полтаваобленерго» попереджає, що 4 жовтня‎ в Кременчуці відбудуться тмчасові відключення електроенергії. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Якова Петруся, 25-80;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Барвінкова, 60;
  • пров. Якова Петруся;
  • туп. Айвазовського.

З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова, 55-80;
  • вул. Размислова;
  • вул. Насосна;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Франка;
  • вул. Ушинського;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Революціонерів;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний. 

З 8.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Хорольська, 145-209;
  • тупіки Хорольські;
  • кварт. 101, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 11;
  • смт Власівка, вул. Лівобережна, 1-4.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: еектроенергія графік відключень
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