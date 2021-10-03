Відключення електроенергії 4 жовтня: хто з кремнчужан залишиться без світла

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 621

«‎Полтаваобленерго» попереджає, що 4 жовтня‎ в Кременчуці відбудуться тмчасові відключення електроенергії. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Якова Петруся, 25-80;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Рокитнянська;

вул. Грушевського;

вул. Барвінкова, 60;

пров. Якова Петруся;

туп. Айвазовського.

З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:

вул. Чкалова;

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова, 55-80;

вул. Размислова;

вул. Насосна;

вул. Республіканська;

вул. Франка;

вул. Ушинського;

вул. Виноградна;

вул. Революціонерів;

пров. Насосний;

пров. Крюківський;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами: