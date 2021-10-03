Відключення електроенергії 4 жовтня: хто з кремнчужан залишиться без світла

У Кременчуці проводитимуть планові ремонти електромереж
«Полтаваобленерго» попереджає, що 4 жовтня в Кременчуці відбудуться тмчасові відключення електроенергії. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Якова Петруся, 25-80;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Грушевського;
- вул. Барвінкова, 60;
- пров. Якова Петруся;
- туп. Айвазовського.
З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:
- вул. Чкалова;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова, 55-80;
- вул. Размислова;
- вул. Насосна;
- вул. Республіканська;
- вул. Франка;
- вул. Ушинського;
- вул. Виноградна;
- вул. Революціонерів;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Хорольська, 145-209;
- тупіки Хорольські;
- кварт. 101, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 11;
- смт Власівка, вул. Лівобережна, 1-4.