«‎Вакциновані й відкриті»: у МОН оголосили результати всеукраїнського конкурсу

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 250

Нажаль, школи Кременчука можуть розраховувати лише на почесні відзнаки та пам'ятні подарунки

Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, за підтримки магазину гаджетів та аксесуарів «Цитрус» провели всеукраїнський конкурс «Вакциновані й відкриті» серед закладів освіти.

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Навчальні заклади мали змогу виграти цінні подарунки, якщо принаймні 80% колективу повністю вакцинувалися від COVID-19. Подію підтримало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні.

Усього на конкурс подалися 6 134 школи з усієї країни. Нажаль, жодна школа Полтавщини не увійшла до списку переможців.

Проте, всі учасники отримають почесні відзнаки та гарантовані призи за публікації про конкурс у соціальних мережах під хештегом #ВакцинованіВідкриті.