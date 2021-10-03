Побоїще в прамому ефірі: «Кременчук» розгромив «Білий Барс»

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 220

Сьогодні, 3 жовтня, «Кременчук» та «Білий Барс» на арені «Айсберг» зіграли у шостому турі Української хокейної ліги.

«Кременчук» - «Білий Барс» (5:0, 1:1, 4:0)

Шайби: 1:0 - 7:33 Созонов (Яковлєв, Богачонок), 2:0 - 9:18 Серанов (Нікулін, Тимофєєв), 3:0 - Нікулін (Савицький, Серанов), 4:0 - 15:42 Забавін ( Тимофєєв, Серанов), 5:0 - 16:14 Гриценко (Сібілевіч, Толстушко), 6:0 - 24:12 Нікулін (Яковлєв, Коробов), 6:1 - 35:37 Попережай (Бородай), 7: 1 - 41 : 46 Толстушко (Ворона), 8: 1 - 49:41 Богачонок (Яковлєв), 9:1 - 51:32 Нікулін (Серанов, Савицький), 10: 1 - 59:59 Толстушко.

«Кременчук»: Гордюшин (Рижов); Сеник - Коробов - Скуматов, Богачонок - Яковлєв, Серанов - Кошелев - Гриценко, Горлушко - Тимофєєв, Нікулін - Созонов - Ворона, Толстушко - Глухов, Сібілевич - Савицький - Савченко, Забавін - Грицких

«Білий Барс»: Полгороднік (Пастушенко); Попережай - Бородай - Куцевич, Козловський - Гребеник, Качан - Удовиченко - Брага, Собко - Грицюк, Койда - Тіщенко - Дахнівський, Трошкін - Будько, Фурсенко - Баглай - Собченко, Бойко, Кисельов

Перший період активніше почали «містяни», створюючи багато гольових моменти біля воріт Василя Полгородніка. Такий пресинг дав свої плоди та ворота «барсів» вдалося розпечатати Дмитру Созонову. Після пропущеного року білоцерківці посипалися, а кременчужанам вдалося довести рахунок до впевнених 5:0 ще до першої перерви - відзначилися Єгор Серанов, Павло Нікулін, Костянтин Забавін та Тимур Гриценко.

Другий двадцятихвилинці «містяни» не збиралися скидати обертів - дубль оформив Павло Нікулін. «Барси» входили в зону господарів, намагалися створювати моменти, але закинути шайбу не щастило. Своїм завзяттям білоцерківці все ж змогли забити гол, який на свій рахунок записав Дмитро Попережай.

У третьому періоді Всеволод Толстушко збільшив відрив, обігравши Василя Полгородник і забивши сьому шайбу. Слідом восьму закинув Семен Богачонок. Кременчужани не зменшували обертів, хет-трик оформив Павло Нікулін. Під завісу матчу десяту шайбу, оформивши дубль, закинув Всеволод Толстушко. Матч завершився з рахунком 10:1.

Додамо, що 4 (1+3) очка набрав у матчі Єгор Серанов, 3 паси на рахунку захисника Олександра Яковлева, який 11 (1+10) очолює гонку бомбардирів УХЛ.

Тренер ХК «Кременчук» Дмитро Сумець:

- Тренерський штаб залишився задоволений грою команди. У першому та третьому періодах повністю переграли суперника, в другому зіграли десь на рівних.

Напевно після 5:0 в першому періоді ми трохи розслабилися, гравці подумали, що гра зроблена. Але ми попереджали, що «Білий Барс» команда, яка завжди грає з великим бажанням та просто так не здається, буде битися до фінальної сирени. У перерві пояснили, що потрібно грати всі 60 хвилин і в заключному періоді зіграли добре, закинули свої шайби.

- Захисник Яковлєв - з 11 (1+10) кращий бомбардир команди і УХЛ. Що скажете з цього приводу?

- Молодець, викладається.

- Багато гравців суперника зіграли третій матч менше ніж за добу. Не було бажання трохи зменшити оберти та не доводити рахунок до такого розгромного?

- Три гри за добу - це, звичайно, забагато. Але, ми професіонали та намагаємося віддаватися повністю грі всі 60 хвилин та радувати наших уболівальників закинутими шайбами.

Головний тренер «Білого Барсу» Костянтин Буценко:

- «Кременчук» з перемогою. Молодці!

Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О Донбас 6 5 0 0 0 0 1 34 14 10 Сокіл 6 5 0 0 0 0 1 29 10 10 Маріуполь 6 4 0 0 0 0 2 19 12 8 Кременчук 6 4 0 0 0 0 2 27 12 8 Краматорськ 5 2 0 0 0 0 3 16 16 4 Рулав Одд 6 2 0 0 0 0 4 12 22 4 Дніпро 5 1 0 0 0 0 4 9 28 2 Білий Барс 6 0 0 0 0 0 6 9 41 0

Наступну гру "Кременчук" зіграє 8 жовтня о 18:30 вдома з "Краматорськом".