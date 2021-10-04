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У «Вареничній №1» тепер подаватимуть лише вегетаріанські страви

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 429

 

Рішення про тимчасове припинення виробництва і обігу харчових продуктів тваринного походження Держпродспоживслужба ухвалила на підставі результатів позапланової перевірки

Під час позапланової перевірки ресторану «Варенична №1», що знаходиться на вулиці Соборній, 10/7, виявили порушення вимог чинного законодавства у сфері організації громадського харчування.

Про це стало відомо з рішення головного державного інспектора та головного ветеринарного інспектора Полтавської області Олександра Овчаренка від 30 вересня, яке опубліковане на сайті Головного управління Держпродспоживслужби Полтавщини.

Перевірку вирішили провести на підставі звернення однієї з відвідувачок ресторану про порушення вимог харчового законодавства, що спричинило шкоду її здоров’ю. Перевірка підтвердила наявність таких порушень.

Припиненити виробництво та обіг харчових продуктів тваринного походження заклад зобов'язали протягом 10 днів.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Держпродспоживслужба
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